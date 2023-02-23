23 Şubat 2023, Perşembe
Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi
Asrın felaketinin vurduğu bölgede binalar yıkık ve ağır hasarlı. A Haber muhabiri Hakan Süer, Hatay Defne'den son durumu aktardı. Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler kayda geçti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da Hatay'daki yıkımı helikopterden aktardı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:40
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