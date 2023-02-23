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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi

Asrın felaketinin vurduğu bölgede binalar yıkık ve ağır hasarlı. A Haber muhabiri Hakan Süer, Hatay Defne'den son durumu aktardı. Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler kayda geçti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da Hatay'daki yıkımı helikopterden aktardı. İşte o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:40
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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi

Asrın felaketinin vurduğu noktalardan biri de Hatay. Defne'de yıkımın boyutu büyük.

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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi

Bölgede binalar yıkık ve ağır hasarlı. A Haber muhabiri Hakan Süer, Hatay Defne'den son durumu aktardı.

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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi

İşte depremin neden olduğu yıkımı gözler önüne seren o görüntüler...

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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi

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Korku filmini aratmayan görüntüler! Hatay Defne’de sokaklar enkaz yığını | A Haber görüntüledi