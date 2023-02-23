Hatay’da enkaz altında 3 gün el ele: Umudumuzu hiç kaybetmedik

Sabiha Kahraman, "Bizi eşimle ayrı hastanelere götüreceklerdi ama eşim itiraz etti aynı yere gitmek istedik. Sağlık çalışanlarımız çok anlayış gösterdiler. Çok güzel ilgilendiler. Herkes elinden geleni yapıyor. Başta ben yoğun bakımdaydım eşim servisteydi. Eşimle görüntülü konuşturdular çok iyi hissettim kendimi. Şu an ayaklarımda zedelenme var, tedavim devam ediyor ama iyiyim çok şükür. Psikolojik tedavi de alıyorum. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı." ifadelerini kullandı.

DEPREM GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYDÜ

Deprem günü doğum günü olan 55 yaşındaki Ahmet Kahraman ise enkazdan çıkarıldığında yeniden doğduğunu ve artık 9 Şubat tarihini doğum günü olarak kutlayacağını ifade etti ve şöyle devam etti:

"2 gün önce de eşimin doğum günüydü kutlamıştık. Oğlum hafta içi bir yemek yiyelim dedi sabahında bu olay oldu. Ben 6 Şubat'ta öldüm 3 gün sonra yeniden doğdum. Artık doğum günüm 9 Şubat. Göçük altındayken çok zor durumdaydık. Bizim kaldığımız yerde binanın koridorunda 2 tane motosiklet vardı. Onlar da parçalandığı için benzin kokusu da geldi. Zaten nefes alamıyorduk benzinin kokusundan kendimden geçmişim. Uykuya dalıp çok güzel rüyalar görüyordum, yeşillik cennet gibi, gözümü açıp kendime geldiğimdeyse kafam duvara değiyordu. Bizi kurtardıktan sonra buraya getirdiler ama bir araya getirmediler, o yoğun bakımdaydı. Beni eşime gösterirseniz daha çabuk iyileşir dedim. Ben iyileştim çok şükür eşim de yoğun bakımdan servise alındı şimdi ben yanında refakatçi olarak kalıyorum."