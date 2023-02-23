Ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazasından yeni görüntü! Deprem anı kamerada

"BİR İKİ TANE FİNCAN TABAĞIM DÜŞMÜŞ"

Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu: Biz de şaşkınız. İkinci gün mağazamı yerle bir göreceğimi kabullenerek geldim. Camım, pencerem inmesin, herhangi bir yağmaya sebebiyet olmasın diye sadece penceremin kapalı olmasını istiyordum. Geldiğimde, mağazayı açtığımda ben de inanamadım. Çok da vakit geçiremedim zaten. Çok farklı bir panik halindeydik. Hemen geldim, kapattım, geri çıktım. Dün ilk defa tekrar girdim mağazaya. Gördüğünüz gibi, çok şükür kırılan, dökülen ufak tefek ürünlerimiz var ama genel olarak sağlam. Yemek takımlarının setlerinden birkaç parça tabak düşmüş, bir iki tane fincan tabağım düşmüş, onun haricinde bir şey yok şu an için.