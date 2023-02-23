Ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazasından yeni görüntü! Deprem anı kamerada
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hasar almayan züccaciye mağazası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesin konuştuğu züccaciye mağazasının deprem anındaki görüntüleri ortaya çıktı.
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan züccaciye mağazası, kapılarını yeniden açtı.
Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve depremlerde az hasar alan Sara Sitesi A Blok'un alt katındaki mağazanın sahibi, 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan iş yerini açarak satışlara başladı. Birkaç tabak ve bardağın dışında raflardaki ürünlerin zarar görmediği mağazanın duvarlarında sıva çatlakları tespit edildi.
DEPREM ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise rafların sallanması, bazı ürünlerin yere düşmesi, tozların uçuşması, yakınlarda yıkılan bir binadan kalkan toz ve parlayan ışıklar dikkati çekti.
"DEMEK Kİ YAPINCA OLUYORMUŞ"
Mağazanın sahibi deprem sırasında iki çocuğu ve eşiyle evdeki bazanın yanına çöktüklerini, sarsıntı bitince binayı terk ettiklerini söyledi. Eşinin doktor olduğunu, hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Kabul, trafikten dolayı 20 dakikalık yolu 1,5 saatte gidebildiklerini, sonraki 3 günü hastane bahçesinde arabada konaklayarak geçirdiklerini belirtti. Evinde ve iş yerinde önemli bir zararın olmadığını dile getiren Cengizhan Kabul, "Demek ki yapınca oluyormuş. Herkes hakkıyla bina yapsaydı keşke. Bu kadar can kaybı yaşamasaydık." dedi.
"BİR İKİ TANE FİNCAN TABAĞIM DÜŞMÜŞ"
Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu: Biz de şaşkınız. İkinci gün mağazamı yerle bir göreceğimi kabullenerek geldim. Camım, pencerem inmesin, herhangi bir yağmaya sebebiyet olmasın diye sadece penceremin kapalı olmasını istiyordum. Geldiğimde, mağazayı açtığımda ben de inanamadım. Çok da vakit geçiremedim zaten. Çok farklı bir panik halindeydik. Hemen geldim, kapattım, geri çıktım. Dün ilk defa tekrar girdim mağazaya. Gördüğünüz gibi, çok şükür kırılan, dökülen ufak tefek ürünlerimiz var ama genel olarak sağlam. Yemek takımlarının setlerinden birkaç parça tabak düşmüş, bir iki tane fincan tabağım düşmüş, onun haricinde bir şey yok şu an için.
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