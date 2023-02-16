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Depremde 260. saatte yeni mucize! Hatay'da 12 yaşındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Depremde 260. saatte yeni mucize! Hatay’da 12 yaşındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı. Diğer yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 44'e yükseldiği belirtildi. İşte detaylar...

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