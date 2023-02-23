İbrahim Hatay’da enkaz altında kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti! Ablasının o sözleri herkesi ağlattı

"GİDERKEN BİLE İYİLİK YAPTIN SEN ABLACIM"

Üniversite öğrencisi genç kız, kardeşinin fotoğrafını paylaşarak "Cennette görüşelim olur mu" diyerek görenlerin yüreklerini dağladı. Ayşe Nur Kaba'nın "Kardeşlerimle 65 saat enkazda kaldık. Benden sesimi duyamadıkları için ümidi kesmişlerdi. Erkek kardeşim benim yerimi gösterdi, beni o kurtardı. Canımız vişne suyu çekmişti. Çıktığında da ilk onu istemiş, ben de onu istemiştim. Vişne suyunun bile artık yeri bende ayrı. Her şey boşmuş. Giderken bile iyilik yaptın sen. Gelinliğimin kuşağını sana bağlatmaktı dileğim. Şimdi cennette sana sarılmanın hayalini kuruyorum. Ben kurtulana kadar bekledin benimle bu dünyada. Ablanı yine yalnız bırakmadın. Adını en güzel şekilde yaşatacağız güzel kalplim" sözleri hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattı, gözyaşlarını sel etti.