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İbrahim Hatay’da enkaz altında kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti! Ablasının o sözleri herkesi ağlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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İbrahim Hatay’da enkaz altında kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti! Ablasının o sözleri herkesi ağlattı

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Hatay’da Ayşe Nur Kaba, 2 kardeşiyle birlikte 65 saat enkaz altında kaldı. "Sesimi duyan var mı" sorusuna cevap vermek için hali kalmayan genç kızın imdadına erkek kardeşi İbrahim yetişti ve görevlilere tüm gücüyle sesini duyurarak kardeşlerinin ve kendisinin kurtarılmasını sağladı. Sedyede bile görevlilere "Beni bırakın ablamla ilgilenin" diyen ve hastaneye kaldırılan İbrahim kurtarılamadı. Abla Ayşe Nur Kaba'nın sözleri ise herkesi ağlattı.

Asrın felaketinde her geçen gün yürek burkan hikayeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki depremin çevredeki 11 ili de etkilemesiyle birçok bina yıkıldı, binlerce insan enkaz altında kaldı.

Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu bu acı günlerde yürekleri yakan bir kahramanlık hikayesi duyanları duygulandırdı. Hatay'da enkaz altında kalan kardeşlerin yaşadığı o korkunç saatler, yaşanılan felaketin en karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Hatay'daki evlerinde olacaklardan habersiz mutlu bir akşam geçiren üniversite öğrencisi Ayşe Nur Kaba ailesiyle birlikte uyurken 7,7'lik depremle hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı.

Şiddetli sarsıntıyla ne olduğunu anlamadan evleri başlarına yıkılan aile, kendilerini beton yığınlarının arasında buldu. Anne ve babaları ilk gün enkazdan çıkarılan kardeşler için de umutlu bekleyiş sürerken 2 kardeş, enkaz altında "İbo iyi misin, seni çok seviyorum", "İyiyim ablacım, ben de seni çok seviyorum. Sakin ol gelecekler" diye konuşmaya başladı.

"SESİMİ DUYAN VAR MI" SORUSUNA SON GÜCÜYLE BAĞIRDI

Tam 65 saat enkaz altında kalan 3 kardeş, her geçen saat hayatlarının en zorlu zamanlarını birlikte geçirdi. Tüm umutlarını yitirdikleri anda bulundukları binaya gelen arama kurtarma ekiplerinin geldiğini duyan kardeşler büyük mutluluk yaşadı.

Ekiplerin o can alıcı soru "Sesimi duyan var mı" bağrışına konuşmaya hali kalmayan Ayşe Nur Kaba'nın cevap verememesi üzerine kardeşi İbrahim tüm gücüyle bağırdı ve kız kardeşlerini kurtardı.

KARDEŞLERİNİ KURTARIP KAHRAMANCA GİTTİ

Kahraman genç, 3 günün sonunda kardeşleriyle birlikte enkazdan çıkartıldı. Sedyede bile görevlilere "Beni bırakın ablamla ilgilenin" diyen fedakar kardeş, hastaneye kaldırıldı ancak hayata tutunamadı. Hastanede yaşamını yitiren İbrahim Kaba'dan geriye kardeşlerine sevgisi ve onlar için yaptığı kahramanlık kaldı. Abla Ayşe Nur Kaba, kardeşiyle yaşadığı acıyı sosyal medya hesabında gözyaşlarıyla anlattı.

"GİDERKEN BİLE İYİLİK YAPTIN SEN ABLACIM"

Üniversite öğrencisi genç kız, kardeşinin fotoğrafını paylaşarak "Cennette görüşelim olur mu" diyerek görenlerin yüreklerini dağladı. Ayşe Nur Kaba'nın "Kardeşlerimle 65 saat enkazda kaldık. Benden sesimi duyamadıkları için ümidi kesmişlerdi. Erkek kardeşim benim yerimi gösterdi, beni o kurtardı. Canımız vişne suyu çekmişti. Çıktığında da ilk onu istemiş, ben de onu istemiştim. Vişne suyunun bile artık yeri bende ayrı. Her şey boşmuş. Giderken bile iyilik yaptın sen. Gelinliğimin kuşağını sana bağlatmaktı dileğim. Şimdi cennette sana sarılmanın hayalini kuruyorum. Ben kurtulana kadar bekledin benimle bu dünyada. Ablanı yine yalnız bırakmadın. Adını en güzel şekilde yaşatacağız güzel kalplim" sözleri hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha hatırlattı, gözyaşlarını sel etti.

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