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Yuvaları harabeye döndü! Enkaza karışan hayaller

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 13:40
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından, pek çok canla birlikte pek çok hayal de enkazın altında kaldı. Depremden sağ kurtulanlar ise yaşadıkları sarsıntının psikolojik etkilerini henüz atlatamadılar. 3 yıllık evli Kaya ailesi de depreme, 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte Hatay Kırıkhan'da yakalandı. Şu anda İstanbul'da akrabalarının yanında kalan aile yaşadıklarını A Haber'le paylaştı.
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