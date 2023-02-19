Yuvaları harabeye döndü! Enkaza karışan hayaller

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından, pek çok canla birlikte pek çok hayal de enkazın altında kaldı. Depremden sağ kurtulanlar ise yaşadıkları sarsıntının psikolojik etkilerini henüz atlatamadılar. 3 yıllık evli Kaya ailesi de depreme, 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte Hatay Kırıkhan'da yakalandı. Şu anda İstanbul'da akrabalarının yanında kalan aile yaşadıklarını A Haber'le paylaştı.

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