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248. saatte enkazdan çıkan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı: Mutlu olduk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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248. saatte enkazdan çıkan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı: Mutlu olduk

Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'in doktoru Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna'nın genel sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendirli, "Bilinç olarak, iletişim ve moral olarak da çok iyi. Kendisi sabah odasında televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, başkentte tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'i ziyaretlerinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kendirli, Aleyna'yı ilk kabul ettikleri andan itibaren yaklaşık 30 saat geçtiğini belirtti.

Kendirli, Ölmez'in dün bir operasyon geçirdiğini hatırlatarak, "Operasyonla ilgili çok şükür sıkıntı olmadı. Akşam itibarıyla ağızdan beslenmeye başladı. Geceyi de güzel geçirmiş, güzel uyumuş, sabah 07.00 gibi kahvaltısını yapmış. Bugünkü laboratuvar testlerinde de düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Aleyna'nın geldiği günden bugüne böbrek fonksiyonlarında da laboratuvar değerlerinde düzelmeler olduğuna işaret eden Kendirli, "Her şeyden önemlisi kendi kliniği çok iyi, bilinç olarak, iletişim ve moral olarak da çok iyi. Kendisi sabah odasında televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk." dedi.

"DURUMU ÇOK AĞIR OLAN BİR HASTAMIZ YOK"

Prof. Dr. Ünüvar da Ankara'da tedavi gören depremzedelere ilişkin bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine ait iki hastaneden biri olan İbni Sina Hastanesinde 61 hasta bulunduğunu belirten Ünüvar, şöyle konuştu:

"Durumu çok ağır olan bir hastamız yok. Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 hastamız var. Onların bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor ama durumları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İnşallah hepsini de sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi ümit ediyoruz. Şu ana kadar bize gelip, tedavi olup veya tedavi esnasında hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok, bundan dolayı çok mutluyuz."

Hastaların 24 saat esasına göre çok yakından takip edildiğini aktaran Ünüvar, hem hastanedeki hem de deprem bölgesindeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Aleyna Ölmez'i de ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Aleyna dünü rahat geçirdi. Sabah kahvaltı yaptığını söyleyebilirim. Konuştuk. Durumu da her geçen gün, her geçen dakika daha da iyiye gidiyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta enkazdan 185'inci saatte çıkarılan Ayça'nın da hastanelerinde tedavisinin sürdüğünü dile getiren Ünüvar, "Onu servise aldık. İnşallah yakın zaman içerisinde, sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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