248. saatte enkazdan çıkan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı: Mutlu olduk

Aleyna Ölmez'i de ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Aleyna dünü rahat geçirdi. Sabah kahvaltı yaptığını söyleyebilirim. Konuştuk. Durumu da her geçen gün, her geçen dakika daha da iyiye gidiyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta enkazdan 185'inci saatte çıkarılan Ayça'nın da hastanelerinde tedavisinin sürdüğünü dile getiren Ünüvar, "Onu servise aldık. İnşallah yakın zaman içerisinde, sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de planlıyoruz." ifadelerini kullandı.