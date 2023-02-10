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Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı! Mucize sonrası dede gözyaşlarını tutamadı: "Allah devletimize zeval vermesin"

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı! Mucize sonrası dede gözyaşlarını tutamadı: Allah devletimize zeval vermesin

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken 10 ilimizde de ağır bir yıkım yaşandı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken 115 saat sonra büyük bir mucize yaşandı. 7 yaşındaki Kübra, hamile annesi ile birlikte enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Minik Kübra'nın dedesi yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamazken " Çok yoruldular Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

A Haber'in de takip ettiği çalışmalarda 6 yaşındaki Kübra 115 saat sonra enkazdan çıkartılırken minik Kübra'nın hamile annesi de saatler sonra enkazından çıkartıldı.

Ancak Kübra hem babasını hem de iki kardeşini de depremde kaybetti.

KÜBRA'NIN DEDESİ KONUŞTU

Diğer yandan minik Kübra'nın dedesi A Haber'e konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Dede "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok yoruldular Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı! MİNİK KÜBRA VE HAMİLE ANNESİ 117 SAAT SONRA KURTARILDI!

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