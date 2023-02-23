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Son dakika: Boğaz trafiğine sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Son dakika: Boğaz trafiğine sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı vapur seferleri iptal edildi. Bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanabileceği açıklandı.

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