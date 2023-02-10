İlk sözleri yürekleri dağladı! Saatler sonra gelen mucizeler

Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler ona su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürdü. Annesinin elini tutan 15 yaşındaki gencin annesine "Seni çok seviyorum" demesi duygulandırdı. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile genç kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin "dışarısı daha soğuk" dediği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN