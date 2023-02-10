İlk sözleri yürekleri dağladı! Saatler sonra gelen mucizeler
Enkaz altında canlı birilerinin olduğunu belirleyen ekipler, 1.5 yaşındaki Yusuf ve 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed'i kurtardı. Muhammed, ekiplerden kavurma-kola istedi. Öte yandan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ise 15 yaşındaki genç ekiplerin 6 saatlik özverili çalışması sonucu 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Önce annesi ile görüştürülen daha sonra da enkazdan çıkarılan gencin ilk sözü "dışarısı daha soğuk" oldu.
Türkiye'deki "Asrın felaketi", dünya çapında yankı uyandırdı.
Şimdiye kadar görülen en büyük depremler arasında yerini alan Kahramanmaraş depremi, binlerce can aldı. 10 ilde toz dumana karışırken, bazı şehirlerin neredeyse yarısı yıkıldı. 5'inci gününe girilen büyük felakette, bir güzel gelişme daha yaşandı.
Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da, umut ışığı doğdu.
Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti. 1.5 yaşındaki Yusuf, 7 yaşındaki Muhammet kardeşler sağ çıkarıldı.
Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin depremden sonraki 105'inci saatte kurtarıldı.
EKİPLERDEN KAVURMA-KOLA İSTEDİ
Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi.
Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.
Enkaz altında canlı birilerinin olduğunu belirleyen ekipler, 1.5 yaşındaki Yusuf ve 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed'i kurtardı. Muhammed, ekiplerden kavurma-kola istedi.
"DIŞARISI DAHA SOĞUK"
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 yaşındaki genç ekiplerin 6 saatlik özverili çalışması sonucu 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Önce annesi ile görüştürülen daha sonra da enkazdan çıkarılan gencin ilk sözü "dışarısı daha soğuk" oldu.
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Binanın 2'inci katında bulunan Gümüştoki, bölgeye getirilen ekskavatörün yardımı ile 6 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler ona su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürdü. Annesinin elini tutan 15 yaşındaki gencin annesine "Seni çok seviyorum" demesi duygulandırdı. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile genç kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin "dışarısı daha soğuk" dediği görüldü.
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