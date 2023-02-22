Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kahramanmaraş'ta! Devletin gücünü her yerde hissedebilirsiniz
Kahramanmaraş depreminin merkez üssüne giden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çalışmalarına devam ediyor. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Sayan, "Devletin gücünü buradaki her yerde hissedebilirsiniz" dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde afet çalışmalarını sürdürüyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin merkez üssü olan
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katılarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.
Bölgede yaptığı incelemelerin ardından vatandaşları ziyaret eden Başkan Sayan, bölgenin elektrik ve su ihtiyacının neredeyse kalmadığını ve devletin tüm gücüyle sahada olduğunu belirtti.
Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra afet bölgelerine giderek ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz. Burada hayat normale dönmeye başlamış. 10 bine yakın çadır dağıtılmış, konteynır kentler kurulmuş. Günde 40-50 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Buraya elektrik yüzde 100 verilmiş. Su ise yüzde 80 civarında. Yüzde 20'lik kısım için ise çalışmalar yapılıyor. Devletin gücünü buradaki her yerde hissedebilirsiniz. 35 tane iş yeri bugün açılmış." dedi.
Sayan yaptığı açıklamada, "Burada çok güzel bir koordinasyon merkezi kurulmuş. Ayrıca civar illerde köylere göç edenler var. Pazarcıklı olup çevre illere giden vatandaşlarda geri gelmiş. Yani burada nüfus çoğalmış. Allah böyle kaza ve belalardan korusun. Daha büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmasın" ifadelerine yer verdi.
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