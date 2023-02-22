Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kahramanmaraş’ta! Devletin gücünü her yerde hissedebilirsiniz

Sayan yaptığı açıklamada, "Burada çok güzel bir koordinasyon merkezi kurulmuş. Ayrıca civar illerde köylere göç edenler var. Pazarcıklı olup çevre illere giden vatandaşlarda geri gelmiş. Yani burada nüfus çoğalmış. Allah böyle kaza ve belalardan korusun. Daha büyük bir felaketle karşı karşıya bırakmasın" ifadelerine yer verdi.