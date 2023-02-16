Jandarmanın Mi-17 tipi helikopterleri Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 444 kişiyi taşıdı
Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki çalışmalarda Mi-17 tipi helikopterler de yoğun mesai harcadı. Mi-17 tipi helikopterler, içine monte edilen sedyeler ile enkazdan kurtarılan 444 yaralıyı hastanelere ulaştırdı.
Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı bünyesindeki Mi-17 tipi helikopterlere, modernize edilerek gece uçuş özelliği kazandırıldı. İlk kez deprem felaketinde gece uçuşu yaptırılan Mi-17 tipi helikopterler, içine monte edilen sedyeler ile enkazdan kurtarılan 444 yaralıyı hastanelere ulaştırdı.
Jandarma bünyesindeki Mi-17 tipi helikopterler, bir süre önce gece uçuşu yapabilmesi için modernize edilmeye başlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki uzman ekiplerin çalışmasının ardından modernizasyon ile helikopterlere gece uçuş özelliği kazandırıldı. Sikorsky tipi helikopterlerden daha geniş iç hacme sahip olan Mi-17 tipi helikopterler ile gece uçuş özelliği kazandırılmasının ardından ilk operasyon afet bölgesine gerçekleştirildi.
Deprem felaketinin ikinci gününde afet bölgesine getirilen 18 adet Mi-17 tipi helikopter, aradan geçen sürede gündüz uçuşlarının yanı sıra 50 saat gece uçuşu yaptı. Mi-17 tipi helikopterler, havalimanında tonlarca ağırlıktaki çadır ve yardım malzemelerini belirlenen merkezlere taşıdı.
444 YARALI TAHLİYE EDİLDİ
Deprem bölgesinde görevlendirilen Mi-17 tipi helikopterlerden biri de ambulansa dönüştürüldü. Jandarma ekiplerinin çalışması ile geniş iç hacme sahip olan helikopterin içine 12 sedye monte edildi.
Dönüştürülen helikopter, deprem sürecinde kırsal bölgelerdeki enkaz alanlarından arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan 444 yaralının hastanelere transferini sağladı. Mi-17 tipi helikopterler, gece uçuş özelliği ile gece saatlerinde de yaralıların deprem bölgesinden tahliyesini gerçekleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün Kandil mi? 17 Şubat Cuma ne kandili? 2023 Recep ayı ne zaman bitecek? Regaip, Miraç, Berat... Diyanet Kandil Takvimi
- Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı
- Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Atasay Mücevherat kurucusu Cihan Kamer hayatı ve kariyeri
- 1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?
- Ali Erbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hayatı
- Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir? 50 milyar TL Bağışladım dedi geceye damga vurdu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, kaç TL? Türkiye Tek Yürek Kampanyasına hangi maaşını bağışladı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaç tane maaş alıyor?
- Milyon mu milyar mı daha büyük? Trilyon Katrilyon, Sekstilyon... Büyükten küçüğe sıralaması | 1 milyonda ne kadar sıfır var?
- Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN/SMS | Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri
- Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!
- Türkiye Tek Yürek İZLE! ATV kesintisiz, Full HD izle! 15 Şubat ATV, Kanal D, Show TV, trt1, TV8, A Haber Tek Yürek Ortak yayın sona erdi
- Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı