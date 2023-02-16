Jandarmanın Mi-17 tipi helikopterleri Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 444 kişiyi taşıdı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki uzman ekiplerin çalışmasının ardından modernizasyon ile helikopterlere gece uçuş özelliği kazandırıldı. Sikorsky tipi helikopterlerden daha geniş iç hacme sahip olan Mi-17 tipi helikopterler ile gece uçuş özelliği kazandırılmasının ardından ilk operasyon afet bölgesine gerçekleştirildi.