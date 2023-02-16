Kahramanmaraş'taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

Kahramanmaraş depremiyle meydana gelen enkaz kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor. Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.