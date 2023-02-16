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Kahramanmaraş'taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

Kahramanmaraş depremiyle meydana gelen enkaz kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor. Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:48
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Kahramanmaraş’taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

Depremde büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş'ta, kent merkezinden iş makineleriyle kaldırılan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor. Jandarma, 3 ayrı noktada biriktirilen enkaz yığınlarının başında nöbet tutuyor.

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Kahramanmaraş’taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 11'inci gününde yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor.

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Kahramanmaraş’taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor. Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor.

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Kahramanmaraş’taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.

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Kahramanmaraş’taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde

JANDARMA ENKAZIN BAŞINDA

Jandarma ekipleri, enkaz yığınları arasında değerli eşya arayan kişilere karşı da 24 saat nöbet tutuyor. Enkaz toplama alanları ve şehir merkezindeki enkazın başında bekleyen jandarma, şüpheli görülen kişilerin bu alanlara yaklaşmasına izin vermiyor.