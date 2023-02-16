16 Şubat 2023, Perşembe
Kahramanmaraş'taki enkaz şehir dışına kaldırılıyor! Jandarma 3 noktada görevde
Kahramanmaraş depremiyle meydana gelen enkaz kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor. Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:48
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