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Van'da kaçak göçmen operasyonu: 410 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Van’da kaçak göçmen operasyonu: 410 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu.

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