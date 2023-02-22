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Bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı! Simay Atlı annesi ile kaldığı enkaz altında hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı! Simay Atlı annesi ile kaldığı enkaz altında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı'nın, büyük yıkıma yol açan depremde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Türkiye, 42 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketi ile yasa boğuldu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından önceki gün de Hatay'da 6.4'lük sarsıntı oldu.

Kahramanmaraş depremine yakalananlar arasında, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Simay Atlı da vardı.


ANNESİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Psikoloji okuyan ve yarışmaya ablasıyla birlikte katılan 21 yaşındaki Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu.

Yarışmaya 2 bin TL ile veda eden Simay Atlı ve annesinin çöken binada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, verdiği cevaplarla izleyicilerin yüzünü güldüren Simay Atlı'nın, 5 bin TL değerindeki 4'üncü soruda karşısına, 'Hangisi William Shakespeare'in 'Julius Caesar' adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.

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