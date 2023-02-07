Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

29 aşevinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Anlı "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyerek bağış için IBAN vermişti.