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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Müge Anlı ve Dostları Aşevi araçları afet bölgesine doğru harekete geçti. Afetzedelere dağıtılacak yiyecek ve içecekler için yardım kampanyası başlatan usta gazetecinin çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Müge Anlı, Kızılay aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasında kısa sürede rekor bağış yapıldı.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:50
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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

Usta gazeteci Müge Anlı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası Kızılay aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasını duyurmuştu.

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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

29 aşevinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Anlı "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyerek bağış için IBAN vermişti.

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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

O kampanyada rekor bir bağışa ulaşıldı. Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede 26.465.720 TL toplandı.

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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

Toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşan usta gazeteci, "İyilik insanları birbirine bağlaya altın bir zincirdir. Aşevlerimize desteğiniz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu zincirin tüm halkalarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında rekor bağış

Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulan aşevlerinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.