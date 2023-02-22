Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya'yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Depremin ilk günü Malatya Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmaları için drone kaldırdı. Bu sırada ise 7.6'lık ikinci deprem yaşandı. Saniyeler içinde çöken binalar kameraya böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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