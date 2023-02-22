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Haberler Galeri Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya'yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları

Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya'yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Depremin ilk günü Malatya Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmaları için drone kaldırdı. Bu sırada ise 7.6'lık ikinci deprem yaşandı. Saniyeler içinde çöken binalar kameraya böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 14:26
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Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya’yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki, deprem doğu ve güneydoğuda 11 ili etkiledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya’yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları

DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Etkilenen illerden biri olan Malatya'da hasar tespit çalışmaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi drone kaldırdı.

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Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya’yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları

İKİNCİ DEPREM ESNASINDA DRONE HAVADAYDI
Drone ile Malatya havadan görüntülenirken merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem saat 13.24'te meydana geldi.

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Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya’yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları
Bu esnada Malatya'da ilk depremde hasar gören binalardan bazılarının yıkıldığı drone havadan görüntüledi.
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Drone kamerası havadayken ikinci deprem Malatya’yı yıktı! İşte 7,6 büyüklüğündeki afetin dehşete düşüren anları
7,6'lık depremin başlamasıyla birlikte aynı anda binaların saniyeler içerisinde çöktüğü görüntülerde yer alıyor.