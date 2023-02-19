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İşte Antakya'da yıkımın boyutu! A Haber drone kamerası ile görüntüledi

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 16:35
Asrın felaketinde Antakya Sanayi Sitesi'nde büyük hasar var. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Hatay Antakya Sanayi Sitesi'ndeki depremin izlerini anlattı.
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