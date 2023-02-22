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Devlet milletin yanında! Depremzedelere yardımlar hem karadan hem havadan

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Devlet milletin yanında! Depremzedelere yardımlar hem karadan hem havadan

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, deprem sonrası yardımlar hem havadan hem karadan afetzede ailelere ulaştırılıyor. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli depo sorumlusu Hazım Ücün, depremden bu yana binlerce çadırın dağıtıldığını ve ilçe genelinde vatandaşların yüzde 99’una yardımların ulaştığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen ilçelerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Nurdağı'nda deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan afetzedelere ilk günden bu yana yardımlar devam ediyor.

Enkaz çalışmalarının bittiği ilçede yaralar gün geçtikçe sarılmaya devam ediliyor.

Hem havadan askeri helikopterlerle hem de tırlarla çadır, yaşam malzemesi, gıda ve yakacak odun ile kömür, Nurdağı merkez ve köylerine dağıtılıyor.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli depo sorumlusu Hazım Ücün, depremden bu yana binlerce çadırın dağıtıldığını ve şimdiye kadar ilçe genelinde vatandaşların yüzde 99'una bütün yardımların ulaştığını söyledi.

Nurdağı'nda 14 gündür çalıştıklarını belirten Ücün, "Gelen yardımları burada dağıtıyoruz. Birlik ve bütünlük içinde 22 araçla sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdiye kadar 8 bin battaniye, yatak, yorgan, 6 bin gıda malzemesi, 5 bin çadır dağıttık. Farklı depolardan da yardımlar devam ediyor. 200 ton kömür ve odun yardımı yapıldı. Aracı olamayanlara da güvenlik güçlerimiz evlerine kadar götürüyor. Konteyner kent kuruldu. Ailelerin evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Tüple çalışan ısıtıcılar dağıtıldı. 3 bin elektrikli ısıtıcı dağıtıldı. 40 bin koli su dağıtıldı. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun günlük 20 tır malzeme geliyor. Genel anlamda yüzde 99 vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi kıyafet dağıtımına önem veriyoruz" dedi.

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