Devlet milletin yanında! Depremzedelere yardımlar hem karadan hem havadan
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, deprem sonrası yardımlar hem havadan hem karadan afetzede ailelere ulaştırılıyor. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli depo sorumlusu Hazım Ücün, depremden bu yana binlerce çadırın dağıtıldığını ve ilçe genelinde vatandaşların yüzde 99’una yardımların ulaştığını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen ilçelerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Nurdağı'nda deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan afetzedelere ilk günden bu yana yardımlar devam ediyor.
Enkaz çalışmalarının bittiği ilçede yaralar gün geçtikçe sarılmaya devam ediliyor.
Hem havadan askeri helikopterlerle hem de tırlarla çadır, yaşam malzemesi, gıda ve yakacak odun ile kömür, Nurdağı merkez ve köylerine dağıtılıyor.
Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli depo sorumlusu Hazım Ücün, depremden bu yana binlerce çadırın dağıtıldığını ve şimdiye kadar ilçe genelinde vatandaşların yüzde 99'una bütün yardımların ulaştığını söyledi.
Nurdağı'nda 14 gündür çalıştıklarını belirten Ücün, "Gelen yardımları burada dağıtıyoruz. Birlik ve bütünlük içinde 22 araçla sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdiye kadar 8 bin battaniye, yatak, yorgan, 6 bin gıda malzemesi, 5 bin çadır dağıttık. Farklı depolardan da yardımlar devam ediyor. 200 ton kömür ve odun yardımı yapıldı. Aracı olamayanlara da güvenlik güçlerimiz evlerine kadar götürüyor. Konteyner kent kuruldu. Ailelerin evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Tüple çalışan ısıtıcılar dağıtıldı. 3 bin elektrikli ısıtıcı dağıtıldı. 40 bin koli su dağıtıldı. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun günlük 20 tır malzeme geliyor. Genel anlamda yüzde 99 vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi kıyafet dağıtımına önem veriyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Rotinda kimdir? Kısmetse Olur yeni yarışmacı Rotinda nereli, kaç yaşında? 'Yasmin Erbil'in aynısı'
- Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?
- 10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM hangi tarihte toplanacak? Meclis gündeminde hangi konular var?
- Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!
- Gelinim Mutfakta neden yok, ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Kanal D yayın akışı
- Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Bingöl deprem son dakika! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başlangıç ve bitiş tarihi...
- TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...
- İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...