Devlet milletin yanında! Depremzedelere yardımlar hem karadan hem havadan

Nurdağı'nda 14 gündür çalıştıklarını belirten Ücün, "Gelen yardımları burada dağıtıyoruz. Birlik ve bütünlük içinde 22 araçla sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdiye kadar 8 bin battaniye, yatak, yorgan, 6 bin gıda malzemesi, 5 bin çadır dağıttık. Farklı depolardan da yardımlar devam ediyor. 200 ton kömür ve odun yardımı yapıldı. Aracı olamayanlara da güvenlik güçlerimiz evlerine kadar götürüyor. Konteyner kent kuruldu. Ailelerin evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Tüple çalışan ısıtıcılar dağıtıldı. 3 bin elektrikli ısıtıcı dağıtıldı. 40 bin koli su dağıtıldı. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun günlük 20 tır malzeme geliyor. Genel anlamda yüzde 99 vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi kıyafet dağıtımına önem veriyoruz" dedi.

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