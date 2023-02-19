19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde 10 il etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken vakit kaybetmeden enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kademeli olarak yer yer arama kurtarma çalışmaları birçok ilde sonlandırılmaya başlandı. Peki Arama kurtarma çalışmaları biten iller hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 18:02
  • 1
  • 19
Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

Hangi illerde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Asrın felaketi olarak anılan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depreminle birlikte binlerce depremzede enkaz altından kurtarıldı. Peki kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? Enkaz çalışmaları son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illleri etkilendi. 10 ilde hızlıca arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

  • 3
  • 19
Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTEN İLLER

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

  • 4
  • 19
Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

  • 5
  • 19
Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

"40 SEVİYELERİNDE BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelindiğini belirterek, "Bölgede iyileştirme adına enkaz kaldırma çalışmaları, çadır kentlerin kurulumu, konteyner kentlerin kurulumu ve altyapının hazırlanması noktasında bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çalışmalarını devam ettiriyor. İllerimizin birçoğunda arama kurtarma çalışması tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde devam ediyor ve oralarda 40 seviyelerinde binada arama kurtarma çalışması devam ediyor.