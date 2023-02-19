Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?

Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde 10 il etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken vakit kaybetmeden enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kademeli olarak yer yer arama kurtarma çalışmaları birçok ilde sonlandırılmaya başlandı. Peki Arama kurtarma çalışmaları biten iller hangileri?