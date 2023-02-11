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5 aylık bebek 134 saat sonra mucize şekilde kurtarıldı! Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında duygulandıran anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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5 aylık bebek 134 saat sonra mucize şekilde kurtarıldı! Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında duygulandıran anlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üst üste mucizelerin yaşandığı bölgede enkaz altındaki 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarmayı başardığı bebeği, sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.

5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize 5 AYLIK BEBEKTEN 134 SAAT SONRA MUCİZE

Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı!

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