Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilerden neden 'tırnak sürtme' istiyor? Uzmanlar çalışmaları anlattı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri sistemlerini anlattı. Göçük altına seslenen ekipler, el ya da tırnakla bir yere sürtünme uygulanmasını istediklerini söyledi.
Hatay'da depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma çalışması yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar 267 kişiyi kurtardı 287 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
Ekip amiri İbrahim Navruz, "Ekip arkadaşlarımız, enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binlerce bina yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü. Kentteki arama-kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremin ilk günü kente gelip, enkazda çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar 267 kişiyi kurtardı; 287 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
İtfaiyenin arama-kurtarma amiri İbrahim Navruz, çalışmalar sırasında ses dinleme yöntemlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Ekibimiz, buraya geldiğinde vatandaşlarımızın seslerini gayet net duyduk. Duyabilecek şekildeydi. Rahat bir şekilde elimizdeki ekipmanları kullanıp, çıkarabiliyorduk. Zaman ilerledikçe enkaz altındaki vatandaşlarımızın sesleri kısılmaya başladı. Sesleri duyulmaz hale geldi. Elimizdeki akustik dinleme cihazı ve enkaz altı görüntüleme cihazı ile dinleme yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
"HALA MUCİZELERİ BEKLİYORUZ"
Dinleme cihazlarının kullanıldığı sırada ortamın tamamen sessiz olması gerektiğini vurgulayan Navruz, ''Yaklaşık 250 metrekare alanda, 500 adım çevresinde sessizlik sağlamalı çünkü o cihazlar ufak bir taş hareketini bile algılayabiliyor. Dinleme yapılırken bütün vatandaşlarımızın olduğu yere çökmesi gerekiyor. Tamamen sessiz kalarak, enkaz altındaki vatandaşlarımızın o cihazları duymaya çalışmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz takdirde 162'nci saatte vatandaşlarımızı çıkarmış durumdayız. Hala mucizeleri bekliyoruz. Buna dikkat edersek arama-kurtarma ekibi olarak seviniriz" diye konuştu.
"DUVARA BİR ŞEKİLDE VURMASI YETERLİ OLACAKTIR"
Cihazlar ile çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Navruz, "Elimizdeki cihazlar, 30 metre derinlikli enkazda dikey bir vaziyette rahatlıkla sesi alabilmekte. Ufak bir tırnak hareketini, duvara sürtme hareketini duyabiliyoruz. Bu şekilde dinleme yaparak, kişinin olduğu noktayı rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik. Ekip arkadaşlarımız, enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda; herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu da enkaz altındakilerin hayatını kurtarıyor" dedi.
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