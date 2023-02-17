MSB'den anlamlı paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir" notu ile paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.
MEHMETÇİK SEFERBER
Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı.
MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.
"SEN GELECEĞİMİZSİN! TÜRKİYE'SİN"
Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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