MSB’den anlamlı paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir

MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

"SEN GELECEĞİMİZSİN! TÜRKİYE'SİN"



Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.