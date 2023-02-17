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MSB'den anlamlı paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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MSB’den anlamlı paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir" notu ile paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.

MEHMETÇİK SEFERBER

Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı.

Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu "MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİ YARDIMDA YARIŞIR OLDU"

MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

Ordu-milletiz! Hepimiz komandoyuz "ORDU-MİLLETİZ! HEPİMİZ KOMANDOYUZ"

"SEN GELECEĞİMİZSİN! TÜRKİYE'SİN"

Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

O omuz; devlettir millettir "O OMUZ; DEVLETTİR MİLLETTİR"
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