Gaziantep’te 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’nda çileden çıkaran olay! 1 kolon hayatlarını kararttı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı aparmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.