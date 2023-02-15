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MSB: Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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MSB: Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu

Türkiye'yi sarsan depremlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu.

Ortaya serilen gurur verici tabloya dair Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde...

...En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine" ifadelerini kullandı.

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