MSB: Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu

Ortaya serilen gurur verici tabloya dair Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde...