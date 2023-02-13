MSB’den deprem paylaşımı: Ordu-milletiz! Hepimiz komandoyuz

"HEPİMİZ KOMANDOYUZ"

"Ordu-milletiz, hepimiz komandoyuz!" vurgusu yapılan açıklamada, "Hatay'da asayiş için devriye gezen Bolu 2'nci Komando Tugayımızdan bir Mehmetçiğin, enkazların arasında aynı Komando okulundan bir başka Komandonun fotoğrafıyla karşılaştığı o an…" ifadelerine yer verildi.