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MSB’den deprem paylaşımı: Ordu-milletiz! Hepimiz komandoyuz

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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MSB’den deprem paylaşımı: Ordu-milletiz! Hepimiz komandoyuz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) depremin derinden etkilediği Hatay ilimizden tarihe geçecek bir fotoğraf paylaşarak, " Ordu-milletiz! Hepimiz komandoyuz" mesajı verdi.

7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilimiz etkilendi.

Depremin vurduğu Hatay'da da yıkım çok büyük.

'Yüzyılın en büyük afeti'nin ilk anında bölgeye koşan Mehmetçik, vatandaşların yaralarını sarıyor.

ENKAZDAN HAFIZALARA KAZINAN FOTOĞTAF

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay'dan çok anlamlı bir fotoğraf paylaşımında bulundu.

"HEPİMİZ KOMANDOYUZ"

"Ordu-milletiz, hepimiz komandoyuz!" vurgusu yapılan açıklamada, "Hatay'da asayiş için devriye gezen Bolu 2'nci Komando Tugayımızdan bir Mehmetçiğin, enkazların arasında aynı Komando okulundan bir başka Komandonun fotoğrafıyla karşılaştığı o an…" ifadelerine yer verildi.

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