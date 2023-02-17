Miraç Kandili’nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...

*Mübarek günlerde çekilebilecek zikirlerden bir diğeri ise şu şekildedir:

"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"

Anlamı: "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür."

Peygamber Efendimiz (SAV) bu zikir ile ilgili, "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir" buyurmuştur. (Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)