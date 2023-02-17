Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
İslam'ın kıymet verdiği günler arasında yer alan Miraç Kandili ile ilgili detaylar araştırılıyor. Müslümanlara rahmet kapılarının açıldığı bu bereketli günde ellerini semaya açarak vakitlerini dua ve ibadet ederek geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Peki Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Hangi esmalar okunmalı?
Peygamber Efendimizin "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez." olarak aktardığı gecelerden birisi olan Miraç Gecesi, Müslümanlar tarafından Kur'an okuyarak, ibadet edip Allah'ı anarak geçirilir. Miraç Kandili'nde okunması faziletli olan zikirler vardır. Bunlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Hangi esmalar okunmalı? Salavat-ı Şerif nedir, nasıl getirilir?
MİRAÇ NE DEMEK?
Miraç, sözlükte "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelir ve yüce Allah'ın Peygamber Efendimize bir lütfudur.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.
Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ
Miraç Kandili'nde gerçekleştirilmesi gereken belirli bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile ibadetlerle günün geçirilmesi tavsiye edilir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek ve dua ederek tövbe etmek bu mübarek gecede yapılabilecek ibadet çeşitlerindendir.
Hayatımızın her anında yapabileceğimiz ve özellikle mübarek geceleri en güzel şekli ile eda etmek için çekebileceğimiz zikirler vardır. Bu ibadeti gerçekleştirmek farz değildir ancak yapılması daha faziletli olacaktır.
Salavat nasıl getirilir?
*Miraç Gecesi'nde çekilebilecek zikirlerden biri salavat getirmektir.
Kısa: "Âllâhümme salli alâ Muhammed",
Uzun: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.
llahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun" buyurarak Peygamber Efendimizi (SAV) zikretmenin önemini vurgulamaktadır. (Ahzab suresi, 56)
Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz'e (SAV) salavat getirilmeli; O'nun şefaatine talip olunmalı bol bol dua ve tövbe ederek Peygamber'in (SAV) ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
*Miraç gecesini Allah Teala'yı anarak eda etmek isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid getirir.
"La İlahe İllallah"
Anlamı: Allah'tan (CC) başka ilah yoktur. Kelime-i Tevhid Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerdendir.
*Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. (Tirmizi, 3383)
*Mübarek günlerde çekilebilecek zikirlerden bir diğeri ise şu şekildedir:
"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"
Anlamı: "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür."
Peygamber Efendimiz (SAV) bu zikir ile ilgili, "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir" buyurmuştur. (Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)
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