Karadeniz’den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

Trabzon'da vatandaşlar ile kamu ve sivil toplum kuruluşları depremzedelere yardımlara devam ediyor. Deprem bölgesine kentten 15 bin ekmek, soba, uyku tulumu ve kışlık giyeceğin yanı sıra 50 mobil duş ve tuvalet gönderildi.

Büyükşehir Belediyesince de depremden etkilenen illere 23 konteyner, ilaçlama çalışmaları için ekip ve iş makineleri sevk edildi. Hatay'daki hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere 20 kişilik ekip de bölgeye hareket etti.

Köprübaşı ilçesindeki Merkez Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Sena Kahveci, biriktirdiği bir miktar parayı depremzedeler için AFAD'a bağışladı.