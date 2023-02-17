17 Şubat 2023, Cuma
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Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet! Karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet! Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

17 Şubat 2023 Cuma günkü Resmi Gazete, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

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