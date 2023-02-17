Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi! Üzerindeki not herkesi ağlattı

OĞLUNU RÜYADA GÖRDÜ KIYAFETLERİNİ GÖNDERDİ

Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın annesi, Nihal Mehmethan; "Ben Nihal Mehmethan Fatih Mehmethan'ın annesiyim. Fatih'i deprem olmadan 1 hafta önce rüyamda gördüm, 'Anne ben çok üşüdüm, çok üşüdüm' dedi. Bende onun için depremzedelere kıyafetlerini göndermek istedim. Daha önce kimseye kıyıp veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin. Allah bir daha göstermesin. Rabbimden, ölenlere rahmet, kalanlara selamet yaralılara şifa diliyorum. Allah'ımdan kalan sağlıklı ve sıhhatli olanlara da rabbimden sabır diliyorum" dedi.