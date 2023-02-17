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Son dakika: Malatya'da yıkılan binalara ilişkin 13 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Son dakika: Malatya’da yıkılan binalara ilişkin 13 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı. 4 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

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