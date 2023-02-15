Gardaştan gelen notlar yüreklere dokundu: Sizinleyiz Türkiye’m
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiğinde asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. Yaşanan felaketin ardından Azerbaycan’dan Malatya’ya gönderilen yardımlara iliştirilen notlar ise yüreklere dokundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya çeşitli ülkelerden ve kentlerden gönderilen yardımlar ulaşmaya devam ediyor.Bu kapsamda Azerbaycan'dan gönderilen, giysi, gıda ve battaniye gibi malzemelerin bulunduğu tır, Malatya'ya ulaştı.
Kentteki bir okulun deposuna yerleştirilen ve sınıflandırılan malzemelerde duygu dolu notlar, gofret ve mektuplar ile para bulundu. Giysilere iliştirilen bir notta, "Merhaba çocuklar benim adım Reyhan. Azerbaycanlı bir kızım. İnşallah sizler de evinize dönersiniz. Allah'ım sizleri korusun." ifadesi yer alıyor.
Bir başka yardım malzemesinde ise "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Canımızla, kanımızla sizinleyiz Türkiye'm." yazılı not bulundu.
Bir notta ise hayırsever kişi duygularını şu ifadelerle paylaştı:
"Geçmiş olsun, Azerbaycan olarak kalbimiz sizinle. Çok çok güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Gardaşlarımız, Allah sizleri korusun. Biz sizinleyiz, dualarımızdasınız"
Yün patiklere iliştirilen nota, "Patikler temiz, çeyizimden" yazıldığı görüldü.
MEKTUPLARI OKURKEN DUYGULANDI
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Depremin hemen ardından başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin kendilerine destek verdiğini belirten Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de kendilerini aradığını, daha sonra da Malatya'ya geldiğini söyledi.
Özdemir, kente yardımların da ulaştığını ifade ederek, Türkiye'nin her yerinden koşarak geldikleri için tüm öğretmenlere, idarecilere ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimine teşekkür etti.
Deprem dolayısıyla destek veren, yardım sunan herkese teşekkür ettiklerini belirten Özdemir, "Azerbaycan'dan gelen notlar, mektuplar bizi çok hüzünlendirdi. Biliyoruz ki zaten Azerbaycan bizim kardeşimiz. İnsanlar çeyizindeki eşyaları göndermiş, küçük bir çocuk gofret göndermiş, bunlara notlar iliştirilmiş. Bu büyük bir felaket ama Türkiye Cumhuriyeti olarak bu birliktelik ve güçle bunun üstesinden geleceğiz." dedi.
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