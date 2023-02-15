Gardaştan gelen notlar yüreklere dokundu: Sizinleyiz Türkiye’m

MEKTUPLARI OKURKEN DUYGULANDI

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin hemen ardından başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin kendilerine destek verdiğini belirten Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de kendilerini aradığını, daha sonra da Malatya'ya geldiğini söyledi.

Özdemir, kente yardımların da ulaştığını ifade ederek, Türkiye'nin her yerinden koşarak geldikleri için tüm öğretmenlere, idarecilere ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimine teşekkür etti.

Deprem dolayısıyla destek veren, yardım sunan herkese teşekkür ettiklerini belirten Özdemir, "Azerbaycan'dan gelen notlar, mektuplar bizi çok hüzünlendirdi. Biliyoruz ki zaten Azerbaycan bizim kardeşimiz. İnsanlar çeyizindeki eşyaları göndermiş, küçük bir çocuk gofret göndermiş, bunlara notlar iliştirilmiş. Bu büyük bir felaket ama Türkiye Cumhuriyeti olarak bu birliktelik ve güçle bunun üstesinden geleceğiz." dedi.