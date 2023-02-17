Ölüm sitesi Ebrar: 22 kişi sağ çıkarıldı! Ekiplerin kurtarma anı kamerada





'ENKAZDAN ÇIKANLAR BAŞKALARININ SESİNİ DUYDUĞUNU SÖYLÜYOR'



NAK Başkanı Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu gibi durumlarda binanın krokisi üzerinden hareket etmek mümkün değil. Çünkü bina yıkılırken büyük yer değişiklikleri olabiliyor. İnsanlar bulunduğu kattan bir kat aşağı düşebiliyor. Bir odadan başka bir odaya geçebiliyor. Dolayısıyla kroki üzerinden gitmemiz çok olası değil. En çok yaptığımız yöntemlerden biri sesli arama. Enkazdan herhangi bir ses alabilirsek o ses üzerine bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çok kapsamlı termal ekipmanları vardı. Bunlar terör operasyonlarında kullanılan ekipmanlarmış. Enkaz altında vücut ısısını tespit eden ekipmanlar vardı. Onların verdiği noktalar üzerinden de çalışma yaptık ama bizim için en temel referans ses. Eğer ses alabiliyorsak o bölgeyi kesinlikle bırakmıyoruz ve en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkarılan kişiler de başkalarının sesini duyduğunu söylüyor. Onların söylemleri üzerine de operasyonumuzun yönünü değiştirip tekrar arama çalışmasına başlıyoruz."