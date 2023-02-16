Minik Ramazan kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

Duygularını ifade eden Topcan, "Yaz Kur'an kursunda okurken, camimizin imamı Abdulbaki Özkan hocam bize yardımlaşmanın, iyilik yapmanın ve en sevdiğimiz şeylerden sadaka vermemizin önemini anlatmıştı. Bende çok severek biriktirdiğim harçlıklarımı özellikle depremde yetim kalan arkadaşlarım için vermek istedim" dedi.