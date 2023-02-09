Tayvan 1999 depremini unutmuyor! Maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacaklar
Dünya Türkiye'deki deprem felaketiyle mücadele için tek yürek oldu. Tayvan, 1999'daki depremde kendilerine yardım eden Türkiye'yi unutmadı ve arama kurtarma ekibini "1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz" mesajıyla gönderdi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkililerinin, bir maaşlarını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen afet çalışmalarına destek için bağışlayacağı bildirildi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai'nin yanı sıra, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, Başbakan Chen Chien-jen ve Başbakan Yardımcısı Cheng Wen-tsan de bir maaşlarını afet yardımına bağışlamayı taahhüt etti.
Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı.
Tayvan, ayrıca 130 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibini Türkiye'de göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarına başlarken 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.
"TÜRKİYE'NİN 20 YIL ÖNCE BİZE YAPTIĞI İYİLİĞE KARŞILIK VERİYORUZ"
Tayvan lideri Tsai, Türkiye'ye ulaşan ilk ekiple yaptığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin, 1999'da yaşanan depremde Tayvan'a arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek "20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz." dedi.
Kurtarma ekibindeki görevliler, Türkiye'ye 1999'da yaptığı yardım için teşekkür ederek tüm kaynakları ve imkanlarıyla yardıma hazır olduklarını vurguladı.
ARAMA KURTARMA EKİBİ DE GELMİŞTİ
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.
Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.
Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.
https://www.ahaber.com.tr/dunya/2023/02/08/italya-ve-tayvandan-turkiyeye-vefa-destegi-1999-depremi-ve-koronavirusle-mucadele-donemleri-unutulmadi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DASK HESAPLAMA 2023 | Ne kadarını karşılar? 10.9 MİLYON sigorta! 10 ilde 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında! Ödemeler başladı mı?
- Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı?
- Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
- Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
- Erzurum deprem son dakika 2023! 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?
- Emekli Mart ayında KANATLANACAK! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
- BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat TV8 yayın akışı...