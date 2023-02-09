Tayvan 1999 depremini unutmuyor! Maaşlarını afet yardımı için Türkiye’ye bağışlayacaklar

Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı.

Tayvan, ayrıca 130 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibini Türkiye'de göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarına başlarken 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.