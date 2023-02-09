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Tayvan 1999 depremini unutmuyor! Maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Tayvan 1999 depremini unutmuyor! Maaşlarını afet yardımı için Türkiye’ye bağışlayacaklar

Dünya Türkiye'deki deprem felaketiyle mücadele için tek yürek oldu. Tayvan, 1999'daki depremde kendilerine yardım eden Türkiye'yi unutmadı ve arama kurtarma ekibini "1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz" mesajıyla gönderdi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkililerinin, bir maaşlarını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen afet çalışmalarına destek için bağışlayacağı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai'nin yanı sıra, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, Başbakan Chen Chien-jen ve Başbakan Yardımcısı Cheng Wen-tsan de bir maaşlarını afet yardımına bağışlamayı taahhüt etti.

Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı.

Tayvan, ayrıca 130 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibini Türkiye'de göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarına başlarken 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN 20 YIL ÖNCE BİZE YAPTIĞI İYİLİĞE KARŞILIK VERİYORUZ"

Tayvan lideri Tsai, Türkiye'ye ulaşan ilk ekiple yaptığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin, 1999'da yaşanan depremde Tayvan'a arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek "20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz." dedi.

Kurtarma ekibindeki görevliler, Türkiye'ye 1999'da yaptığı yardım için teşekkür ederek tüm kaynakları ve imkanlarıyla yardıma hazır olduklarını vurguladı.

ARAMA KURTARMA EKİBİ DE GELMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.

Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Tayvan’dan Türkiye’ye vefa desteği İTALYA VE TAYVAN'DAN TÜRKİYE'YE VEFA DESTEĞİ

https://www.ahaber.com.tr/dunya/2023/02/08/italya-ve-tayvandan-turkiyeye-vefa-destegi-1999-depremi-ve-koronavirusle-mucadele-donemleri-unutulmadi
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