"DEPREM TÜM BÖLGEYİ ENKAZA ÇEVİRDİ"

Grubun duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. Deprem, tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. All Within My Hands'in ortak kuruluşlarından ikisi, Direct Relief ve World Central Kitchen, bu felaketin mağdurlarına tıbbi yardım ve gıda sağlamak için sahadalar. Kuruluşumuz All Within My Hands, yardım çabalarını desteklemek için her bir kuruluşa 125 bin dolar bağış yapıyor.