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Kumbarasındaki paraları depremzedeler için bağışladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Kumbarasındaki paraları depremzedeler için bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına katılan 8 yaşlarındaki erkek çocuk, kumbarasındaki bozuk paraları poşete koyduktan sonra Döşemealtı Belediyesi yardım toplama merkezine teslim etti. Çocuğun 'Hep yanınızdayız. Kumbaramdaki harçlıklarımı gönderiyorum' notu herkesi duygulandırdı.

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