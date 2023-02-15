Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN/SMS | Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri

BAĞIŞ BİLGİLERİ

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

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