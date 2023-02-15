Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN/SMS | Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri
Türkiye Tek Yürek ortak yayınına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar bağış yöntemlerinden biri olan Kızılay bağış bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar Kızılay vasıtasıyla bağışta bulunma yöntemlerini araştırıyor. Peki Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? İşte Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri...
Türkiye Tek Yürek ortak yayınına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar bağış yöntemlerinden biri olan Kızılay bağış bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar Kızılay vasıtasıyla bağışta bulunma yöntemlerini araştırıyor. Peki Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? İşte Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri...
BAĞIŞ BİLGİLERİ
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.
"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın
"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın
YARDIM HESAPLARI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR32 0001 0017 4555 5555 5553 60
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR05 0001 0017 0017 4555 5555 5553 61
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR75 0001 0017 0017 4555 5555 5553 62
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- Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN/SMS | Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri
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