Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! Üçgen binanın müteahhiti konuştu: Deprem yönetmeliğine uygun o paylaşımları kaldırın yoksa...
İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı. Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren yapının müteahhidi Eser Karataş, "Bina, kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun." dedi.
Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü tartışma yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü.
Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışma yarattı.
'KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN'
"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm.
Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor.
Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" dedi.
'BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ'
Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da.
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