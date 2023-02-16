Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! Üçgen binanın müteahhiti konuştu: Deprem yönetmeliğine uygun o paylaşımları kaldırın yoksa...

Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu.

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