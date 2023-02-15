Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber’e anlattı

Sürücü, "4. gün sabah saatlerinde beni enkazın altından şükürler olsun çıkardılar. Kardeşimi sakinleştirmeye çalıştım. Elimde büyük bir taş vardı onunla 3 defa vurarak kendimi gösterdim. Çok küçük bir alanım vardı, orada yaşamak çok zor. Bunun ancak benim halimi bilen anlar. Beni çıkaran devletime ve milletime çok teşekkür ederim. Anne ve babam oradan çıksınlar çok büyük bir sporcu olup devletime ve milletime hayırlı bir evlat olacağım." ifadelerini kullandı.