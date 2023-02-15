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Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber’e anlattı

Depremlerin etkilediği kentlerden biri de Hatay Antakya'ydı. 100. saatte enkaz altından gelen mucizenin adı Burak Sürücü oldu. 1 hafta enkaz altında kalan 14 yaşındaki Burak, yaşadığı o anları bakın nasıl anlattı…

100. saatte enkaz altından kurtarılan mucizenin adıydı Burak Sürücü. Hatay Antakya'daki 9 katlı kule apartmanı da depremde yerle bir oldu. 6 kişilik sürücü ailesi de enkaz altında kaldı. Ekipler ailenin kurtarılması için canla başla mücadele etti.

İlk ulaşılan kişi 14 yaşındaki Burak Sürücü'ydü. Enkaz altında 100 saat geçiren Burak Sürücü, Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kick boks sporcusu olan Burak Sürücü enkaz altında yaşadıklarını A Haber mikrofonuna anlattı.

Burak Sürücü "Enkazın altında ilk gün çok zor geçti. Çok susadım ama sabrettim ve oradan çıkacağıma inandım. Kardeşimle ilk gün uyuduk. Altımda sivri taşlar vardı ve canımı çok acıtıyordu. Kardeşimin altında minder vardı onun içine sıkıştı." dedi.

100 saat sonra mucize olarak yeniden hayata doğan Burak Sürücü, "2. gün enkazın altında zor geçti. Çok susadım bunun yanında acıkmıştım ve midem ağrıyordu. Vurarak dışardakilere sesimi duyurdum. Çok bağırdım, sesimi duydular ve ondan sonra bana çıkaracaklarını söylediler ben de sakinliğimi korudum." şeklinde konuştu.

Sürücü, "4. gün sabah saatlerinde beni enkazın altından şükürler olsun çıkardılar. Kardeşimi sakinleştirmeye çalıştım. Elimde büyük bir taş vardı onunla 3 defa vurarak kendimi gösterdim. Çok küçük bir alanım vardı, orada yaşamak çok zor. Bunun ancak benim halimi bilen anlar. Beni çıkaran devletime ve milletime çok teşekkür ederim. Anne ve babam oradan çıksınlar çok büyük bir sporcu olup devletime ve milletime hayırlı bir evlat olacağım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Eker, Burak Sürücü'yü ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

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