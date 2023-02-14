Deprem sonrası korkutan görüntü! Gaziantep’te dev obruk

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesinde bulunan Aydın Baba parkında depremlerin etkisiyle dev bir obruk oluştu. Sallantının şiddetiyle park olduğu gibi çökerken çevredeki evler ise hasar görmedi.