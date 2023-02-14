Deprem sonrası korkutan görüntü! Gaziantep’te dev obruk
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Gaziantep'te bir parkta 30 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde dev obruk oluştu.Çevrede yaşayan vatandaşlar, “Depremden dolayı aşağıya indiğimizde büyük bir gürültü duyduk. Direk, ağaç ne varsa olduğu gibi aşağıya çöktüğünü gördük.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesinde bulunan Aydın Baba parkında depremlerin etkisiyle dev bir obruk oluştu. Sallantının şiddetiyle park olduğu gibi çökerken çevredeki evler ise hasar görmedi.
"DİREK, AĞAÇ NE VARSA YUTTU"
Çevrede yaşayan vatandaşlar, "Depremden dolayı aşağıya indiğimizde büyük bir gürültü duyduk. Direk, ağaç ne varsa olduğu gibi aşağıya çöktüğünü gördük. Burası parktı, bu park yolun sonuydu, burada yol bitiyordu" dedi.
Öte yandan oluşan dev çukurdan dolayı herhangi bir kaza yaşanmaması için Şahinbey Belediyesi ekipleri obruğun çevresini bariyerle kapattı.
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