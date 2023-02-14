201 saat sonra akılalmaz kurtuluş! Sırtına dokununca anladı

Sağ olduğu düşünülen çocuğu aramak için bölgedeki bir enkazda bulunduklarını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Yan dairede öğretmen kızımızı bulduk. Tabyayı az kaldırınca görüntü aldık. Sonra durdurduk çalışmayı. Kendi çalışmamızı yürüttük. İlk önce eks sanmıştık, bir tepkisi yoktu. Sırtına dokunduğumuzda baktık ki yaşam belirtisi var. Bizimle de iletişime geçti, biraz konuştuk. Galiba annesi babası da içerideymiş."