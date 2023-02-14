201 saat sonra akılalmaz kurtuluş! Sırtına dokununca anladı
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Hatay'da yıkılan binanın enkazından 201 saat sonra çıkarılan 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül'e ulaşan ekiptekilerden TTK mühendisi Hanefi Oruç, kadının sırtına dokunduklarında yaşadığını fark ettiklerini anlattı. İşte akılalmaz kurtuluşun detayları...
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı'nın enkazından depremin 9'uncu gününde çıkarılan 26 yaşındaki Emine Akgül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Akgül'ü kurtaran ekipte yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine bağlı madencilerden TTK maden mühendisi Hanefi Oruç, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.
Sağ olduğu düşünülen çocuğu aramak için bölgedeki bir enkazda bulunduklarını belirten Oruç, şöyle devam etti:
"Yan dairede öğretmen kızımızı bulduk. Tabyayı az kaldırınca görüntü aldık. Sonra durdurduk çalışmayı. Kendi çalışmamızı yürüttük. İlk önce eks sanmıştık, bir tepkisi yoktu. Sırtına dokunduğumuzda baktık ki yaşam belirtisi var. Bizimle de iletişime geçti, biraz konuştuk. Galiba annesi babası da içerideymiş."
"NİŞANLISI BURADAYMIŞ, ONA ÇOK MUTLU OLDUK"
Oruç, Akgül'ü sağ çıkarmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Çevrede kadının yakınlarına rastlamadıklarını aktaran Oruç, "Nişanlısı buradaymış, ona çok mutlu olduk. İnşallah bir yuva kurarlar. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Akgül ile ilk önce arkadaşlarım iletişim kurdu. Sesinin çok canlı olduğunu söylediler. İnşallah, yaşayacak." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...