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Tek bir tabak bile kırılmadı! Türkiye Kahramanmaraş'taki dükkanı konuşuyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Tek bir tabak bile kırılmadı! Türkiye Kahramanmaraş’taki dükkanı konuşuyor

Bir yanda yıkım bir yanda sağlam bina, tek bir tabak bile kırılmadı. Kahramanmaraş'taki bir zücaciyeci dükkanı, afette hasar almadı. Ayrıntıları A Haber/ATV muhabiri Murat Onur aktardı.

Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar almadı.

Sitedeki apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.

Dükkanın tam karşısında ise bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Dükkan çevreden geçenleri şaşırttı.

Dükkanı görünce şaşkına dönen depremzede Selattin Gazihanoğlu, "Burayı tesadüfen gördüm. Ben de hayretler içerisindeyim.

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