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198 saat sonra enkazdan çıktılar! Bakın nasıl hayata tutunmuşlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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198 saat sonra enkazdan çıktılar! Bakın nasıl hayata tutunmuşlar

Saatler 04.11’i gösteriyor. Tarih 6 Şubat 2023. Yer Kahramanmaraş. Türkiye asrın felaketine uyandı. 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Yaşanan deprem faciasının 9. gününde de mucize meydana geldi. Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek yaşama tutunduğu ortaya çıktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazından kardeşi 17 yaşındaki Muhammed Enes ile çıkarılan 21 yaşındaki Baki Yeninar'ın kurtarıldığı anlar, ekiplerin çektiği görüntülere yansıdı.

Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.

Bilinci açık, genel sağlık durumu da iyi olduğu gözlenen Baki Yeninar, kurtarma ekiplerinin "kendini bırakma" şeklindeki sözleri üzerine, "Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı" diye konuştu.

Ekipler ise babasının hastanede olduğunu söyledi.

Kurtarma ekibinden biri de Baki Yeninar'a, "Baki kardeşim Gölcük Tersane burada, Jandarma Arama Kurtarma burada. JAK timleriyiz biz." dedi.

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