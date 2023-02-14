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Kapı sıkışınca camdan atlamıştı! Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzede yaşadıklarını anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Kapı sıkışınca camdan atlamıştı! Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, 2. kattaki evinde depreme yakalanan ve camdan kendisini atarak kurtulan Murat Esice yaşadıklarını anlattı. Dün Başkan Erdoğan'ın kendisiyle birlikte diğer depremzedeleri ziyaret ettiğini de anlatan Esice, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun dün bizi ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim gibi diğer tüm depremzedelerle ilgilendi" dedi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralıların tedavileri sürüyor. Yaralıların bir kısmı askeri uçakla İstanbul'a getirilirken bazı yaralılar ise kendi imkânlarıyla İstanbul'daki çeşitli hastanelere geldi. Depreme Gaziantep'te 2. kattaki evinde yakalanan Murat Esice, camdan atlayarak kurtuldu. Bacağı kırılan Esice'de kendi imkanlarıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

"SARSINTININ VE O KORKUNÇ SESİN ŞİDDETİYLE UYANDIM"

Murat Esice, depremden 2. kattaki evinin camından atlayarak kurtulduğunu anlattı. Esice, "Ben ilk depreme yakalandım. O saatte ben de herkes gibi uyuyordum. Sarsıntının ve o korkunç sesin şiddetiyle uyandım. Kapı sıkıştığı için evimden çıkamadım. İkinci katta oturuyordum, oradan atladım ve ayağımı kırdım. Daha sonra gördüğümde oturduğumuz binada çok ciddi çatlaklar vardı. Depremden sonra 3 gün orada kaldım. İstanbul'a gelmeye çalıştım ama yol bulamadım. Uçaklar yoktu, karayolundan da gelemiyordum. Perşembe günü İstanbul'a varabildim. Sağ ayağımda 3 kırık var, bununla ilgili bir tedavi uygulandı" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM DEPREMZEDELERLE İLGİLENDİ"

Dün Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. O depremzedelerden biri olan Esice, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun ziyaret etti dün bizi. Bu sadece bizim değil, bütün ülkenin sorunu ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim gibi tüm depremzedelerle ilgilendi. Ben zaten daha önce kendisiyle ve eşiyle bu kadar yakın olmamıştım. İlk defa canlı görme fırsatım oldu" dedi.

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