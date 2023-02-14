Kapı sıkışınca camdan atlamıştı! Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede yaşadıklarını anlattı

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM DEPREMZEDELERLE İLGİLENDİ"



Dün Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. O depremzedelerden biri olan Esice, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun ziyaret etti dün bizi. Bu sadece bizim değil, bütün ülkenin sorunu ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim gibi tüm depremzedelerle ilgilendi. Ben zaten daha önce kendisiyle ve eşiyle bu kadar yakın olmamıştım. İlk defa canlı görme fırsatım oldu" dedi.

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