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Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe

Depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Elbistan'da ilçenin en büyük kafelerinden biri kapılarını depremzedelere açtı. Maraşlılar bir kaç gün önce kahvaltıya, çay-kahve içmeye gittikleri kafede şimdi hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kafenin sahibi ve  çalışanları da gönüllü olarak onlara hizmet ediyor.

İlçenin en büyük kafesiydi. depremzedelerin evi oldu. Burası Elbistan'da Ceyhan Nehri'nin başladığı yer. Muhteşem bir manzarası var. Elbistan'dakiler manzarayı izlemeye buraya geliyorlardı. Ancak depremden sonra kafenin sahibi burayı bir otele çevirdi. Ve gönüllü olarak hizmet veriyor.

Kafenin sahibi Sıddık ay, çalışanlarıyla birlikte hemşerilerine gönüllü hizmet veriyor. Kafe sahibi Sıddık bey, "Otel haline dönüştürdük kafemizi. Yemeklerini, çaylarını imkanlar doğrultusunda veriyoruz. Lavabo ihtiyaçlarını... Elektrik yoktu, su yoktu. Onları devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Kafenin otele çevrilmesiyle ilgili konuşan vatandaşlar, "Kafeyi otele çevirdiler. Sıddık beyden Allah razı olsun. Allah'ım burayı açandan gani gani razı olsun. Dua ediyoruz. Daha önce kahvaltıya filan geliyorduk. Deprem olmadan. Şimdi depremzede olarak geldik. Allah razı olsun buranın sahibinden, kapılarını açtı. Allah razı olsun. Her türlü yardımı etti." dedi.

Deprem olduğu ilk andan itibaren Elbistanlılar yaralılarını sarmaya başladı. İşte o noktalardan biri de bu kafe... Kafede 300 kişi depremzede yaşıyor. Elektrikten suya hatta gıdaya kadar pek çok ihtiyacı burada karşılanıyor.

Kafeye sığınanlar hala depremin şokunda. Kimi şöminenin yanında ısınıyor. Kimi kafeye gelen yardımlara bakıyor. Çocuklarsa resim çiziyor.

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300 depremzedeyi ağırlayan kafe 300 DEPREMZEDEYİ AĞIRLAYAN KAFE

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