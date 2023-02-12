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TSK'ya ait CN-235 uçaklarından Hatay Havalimanı'na insani yardım malzemesi

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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TSK’ya ait CN-235 uçaklarından Hatay Havalimanı’na insani yardım malzemesi

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hasar gören Hatay Havalimanı'na "CN-235" uçaklarının insani yardım malzemesi taşıdığını duyurdu.

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