Hakkınız ödenmez! Sosyal medya arama kurtarma ekiplerinin o görüntülerini konuşuyor! Uykusuz günlerde tek mola kısa yolculuklar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde neredeyse uyumadan çalışan ekiplerin başka bir bölgeye giderken otobüsteki kısa dinlenmeleri kameralara yansıdı. Ekipler bu dinlenmenin ardından yine saatlerce uyumadan enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermeye devam etti. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde günlerdir uyumayan arama kurtarma ekiplerinin başka bölgelere müdahaleye giderken otobüste çekildikleri görüntüler gündem oldu.
Uykusuz bir şekilde binlerce vatandaşı enkaz altından çıkarmayı başaran ekipler, yaptıkları kısa yolculukta dinlenerek sonrasında gittikleri bölgede enkaz altındaki vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ettiler.
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