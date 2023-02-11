6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AYA İÇİN ZAMANLA YARIŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir kızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine dinleme cihazıyla yapılan çalışmada, enkaz altında bir kızın hayatta olduğu belirlendi.