HaberlerGaleri6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de peş peşe geliyor. İşte enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında son durum...
Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:00Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 06:05