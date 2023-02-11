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Haberler Galeri 6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de peş peşe geliyor. İşte enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında son durum...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 06:05
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6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

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6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AYA İÇİN ZAMANLA YARIŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir kızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine dinleme cihazıyla yapılan çalışmada, enkaz altında bir kızın hayatta olduğu belirlendi.

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6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bunun üzerine Kocaeli ve Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaklaşık 6 saattir sürdürdüğü çalışmalara, polisler ve gönüllüler de destek verdi.

Enkaz alanında koridor açan ekipler, diyalog kurdukları kızı kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

122. SAAT

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

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6. günde mucize kurtuluşlar! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.