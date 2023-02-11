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Son dakika | Yüzyılın felaketinin boyutu gözler önüne serildi! AFAD depremin analiz raporunu açıkladı: 500 atom bombası enerjisine sahip

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Son dakika | Yüzyılın felaketinin boyutu gözler önüne serildi! AFAD depremin analiz raporunu açıkladı: 500 atom bombası enerjisine sahip

Son dakika haberi... 10 ili vuran deprem felaketi AFAD tarafından analiz edildi. Analiz raporunu açıklayan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 şubatta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili oldığu süre 45 saniye. Bölge yaklaşıl 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Orhan, açıklamasında, şunlar kaydetti:

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip."

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